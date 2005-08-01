Уфа на три дня станет «архивной» столицей
2 августа 2005, 00:24Общество
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Премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов подписал распоряжение о проведении 5-7 сентября в Уфе заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа.Как сообщили «МК» в аппарате Кабмина, республиканское правительство поддержало предложение федерального архивного агентства о проведении в Башкортостане этого мероприятия.
На заседании совета будут рассмотрены вопросы хода реализации закона «Об архивном деле в РФ» и координации действий для сохранения архивного фонда и оптимизации взаимодействия архивных учреждений муниципального, регионального и федерального уровня. Как ожидается, на форум съедутся архивариусы почти из 20 регионов страны, причем участие в мероприятии примут не только специалисты из республик и областей ПФО, но и в качестве «наблюдателей» архивариусы из других субъектов Федерации.
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