Уфа на три дня станет «архивной» столицей

На заседании совета будут рассмотрены вопросы хода реализации закона «Об архивном деле в РФ» и координации действий для сохранения архивного фонда и оптимизации взаимодействия архивных учреждений муниципального, регионального и федерального уровня. Как ожидается, на форум съедутся архивариусы почти из 20 регионов страны, причем участие в мероприятии примут не только специалисты из республик и областей ПФО, но и в качестве «наблюдателей» архивариусы из других субъектов Федерации.