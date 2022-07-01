Маршрут представляет собой бесплатный мобильный аудиогид на русском языке. Экскурсия реализована в рамках общероссийского проекта МТС «Городские легенды».
Путешественники и гости города получат от аудиогида максимум впечатлений и полезной информации и смогут за час составить полное представление о знаковых местах Уфы. Маршрут «Уфа вдохновляющая» стартует от Гостиного двора и завершается у галереи «Мирас». По пути пользователи увидят, что прячется за кулисами парадных улиц, познакомятся с новыми и уже популярными у горожан локациями, попробуют кофе в здании гастронома середины XX века, поднимутся в маленький музей, посвященный большому артисту и заглянут во двор Довлатова.
Путеводитель содержит текстовую часть с фотографиями знаковых мест и аудиогид. Звуковые экскурсии размещены в приложении МТС Live и izi.TRAVEL. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти «Уфу вдохновляющую» и следовать по маршруту, надев наушники.
— Развитие сети МТС в Башкортостане не просто улучшает качество связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Мы внедряем в республике цифровые продукты, которые предоставляют жителям новые возможности для организации полезного досуга и формируют культуру населения. Недавно мы разработали и запустили бесплатный интерактивный аудиогид по экологической тропе «Таллы» — одному из самых живописных туристических маршрутов в регионе. А сейчас вместе с Институтом развития городов Башкортостана решили разработать новый пешеходный гид по Уфе с советами и интересными историями, которые не всегда известны даже самим уфимцам, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
— Для нас важно создавать условия для комфортного и полезного пребывания людей в общественных пространствах, как урбанизированных, так и природных. Проекты в области туризма — одно из направлений нашей работы, например, наша команда разработала стратегию развития туристско-рекреационного кластера «Могучий Иремель», которая стала финалистом федерального конкурса. Наш гид для родного города — это возможность рассказать об Уфе вместе с представителями креативной экономики, взгляд жителей города и в то же время его исследователей, — отметил директор Института развития городов Башкортостана Алмаз Фаткуллин.