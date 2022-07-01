Врачи обсудили перспективы внедрения системы расширенного скрининга новорождённых

"Сегодня ситуация такова, что младенцев выписывают рано, и существует вероятность, что все может случиться уже дома, именно поэтому неонатальный скрининг имеет максимально важное значение", – пояснила завкафедрой педиатрии имени академика Г. Н. Сперанского РМАНПО Минздрава России Ирина Захарова. Она также отметила, что есть ряд характерных признаков, сигнализирующих о риске первичного иммунодефицита. Это так называемые "12 признаков ПИДС". Среди них - частые бактериальные инфекции, тяжелые кожные заболевания, длительное увеличение лимфоузлов и другие. По словам Захаровой, эту информацию необходимо сделать общедоступной. Например, ее можно размещать в поликлиниках, чтобы родители читали и узнавали об этом.