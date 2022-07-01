ВКонтакте возвращает зрителей в кинотеатры

Для участия в розыгрыше билетов достаточно отправить заявку через мини-приложение: выбрать нужный город и сеанс и опубликовать сгенерированную в приложении историю на своей странице. Победители выбираются случайным образом. Они получат уведомления о выигрыше за несколько дней до сеанса. Зрителей фестиваля ждёт дополнительный сюрприз: перед каждым показом они смогут ответить на вопросы киновикторины и выиграть уникальные стикерпаки ВКонтакте. А все, кто не выиграл, смогут посмотреть любой контент из библиотеки VK Видео: она объединяет не только тысячи любимых фильмов и сериалов, но и обзоры от критиков, материалы со съёмок, интервью актёров и многое другое.