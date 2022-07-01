В Сбербанке сообщили о снижении ставок по кредитной СберКарте

Первый замглавы Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что период погашения долга без процентов у кредитной СберКарты составляет 120 дней. По его словам, клиенты обращают внимание на наличие этой льготы, а также на процентную ставку, поскольку деньги могут понадобиться и на более долгий срок.