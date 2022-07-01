В Сбербанке сообщили о снижении ставок по кредитной СберКарте

Как пишет transsibinfo.com, при совершении онлайн-покупок в СберМегаМаркете, а также оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка — 9,8% годовых. Уточняется, что она будет действовать на новых кредитных СберКартах, которые были оформлены после 1 июля.
Ставка 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Прочие условия остаются без изменений.
Первый замглавы Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что период погашения долга без процентов у кредитной СберКарты составляет 120 дней. По его словам, клиенты обращают внимание на наличие этой льготы, а также на процентную ставку, поскольку деньги могут понадобиться и на более долгий срок.
Ранее сообщалось, что у клиентов Сбербанка в июле появится возможность снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая 2022 года по ставке от 13,9%. Это можно сделать по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.
Как сказал Царёв, ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.
«Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз», — отметили в банке.