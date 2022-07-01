В Сбербанке сообщили о снижении ставок по кредитной СберКарте

В Сбербанке сообщили о снижении ставок по кредитной СберКарте
В Сбербанке сообщили о снижении ставок по кредитной СберКарте
Сегодня, 21:12ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сбербанк сообщил о снижении процентной ставки по своему флагманскому продукту — кредитной СберКарте. Она упала до 25,4% (−2,4 п. п.).

Как пишет transsibinfo.com, при совершении онлайн-покупок в СберМегаМаркете, а также оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка — 9,8% годовых. Уточняется, что она будет действовать на новых кредитных СберКартах, которые были оформлены после 1 июля.

Ставка 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Прочие условия остаются без изменений.

Первый замглавы Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что период погашения долга без процентов у кредитной СберКарты составляет 120 дней. По его словам, клиенты обращают внимание на наличие этой льготы, а также на процентную ставку, поскольку деньги могут понадобиться и на более долгий срок.

Ранее сообщалось, что у клиентов Сбербанка в июле появится возможность снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая 2022 года по ставке от 13,9%. Это можно сделать по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.

Как сказал Царёв, ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

«Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз», — отметили в банке.

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