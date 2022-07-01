Танцевавшая стриптиз жительница Башкирии измучала кота в прямом эфире

Танцевавшая стриптиз жительница Башкирии измучала кота в прямом эфире
Танцевавшая стриптиз жительница Башкирии измучала кота в прямом эфире
Сегодня, 15:02ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О скандально известной жительнице города Стерлитамак, которая танцевала стриптиз при малолетней дочери и попала в эфир федерального телеканала, сообщают в соцсетях

В сети набирает обороты новый скандал с участием жительницы города Салават Жанны Котовой. В соцсетях появилось видео, на котором известная в городе девушка бьёт, кусает и ругается матом на домашнего кота.

Отметим, что Жанна Котова прославилась своими видео на всю страну двумя годами ранее. Так, в 2020 году в сети появилась видеозапись, на которой обнажённая девушка исполняет эротический танец в присутствии своей малолетней дочери. Общественный резонанс вокруг «грязных танцев» был так велик. что привлёк внимание федеральных СМИ — Котова стала героиней одного из выпусков шоу «Мужское/женское».

Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой

Видео:соцсети

Сообщается, что у Жанны Котовой трое детей, в отношении одного из которых она была лишена родительских прав по причине неисполнения родительских обязанностей и злоупотребления алкоголем. Примечательно, что, по словам соседей Котовой, женщина не кормит детей — это якобы делают неравнодушные соседи. При этом женщина, со слов специалистов, игнорирует визиты сотрудников ПДН и участковых. Когда те пришли к Котовой, она просто не открыла им дверь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы