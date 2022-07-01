Танцевавшая стриптиз жительница Башкирии измучала кота в прямом эфире

О скандально известной жительнице города Стерлитамак, которая танцевала стриптиз при малолетней дочери и попала в эфир федерального телеканала, сообщают в соцсетях

В сети набирает обороты новый скандал с участием жительницы города Салават Жанны Котовой. В соцсетях появилось видео, на котором известная в городе девушка бьёт, кусает и ругается матом на домашнего кота. Отметим, что Жанна Котова прославилась своими видео на всю страну двумя годами ранее. Так, в 2020 году в сети появилась видеозапись, на которой обнажённая девушка исполняет эротический танец в присутствии своей малолетней дочери. Общественный резонанс вокруг «грязных танцев» был так велик. что привлёк внимание федеральных СМИ — Котова стала героиней одного из выпусков шоу «Мужское/женское». Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой Видео: соцсети Сообщается, что у Жанны Котовой трое детей, в отношении одного из которых она была лишена родительских прав по причине неисполнения родительских обязанностей и злоупотребления алкоголем. Примечательно, что, по словам соседей Котовой, женщина не кормит детей — это якобы делают неравнодушные соседи. При этом женщина, со слов специалистов, игнорирует визиты сотрудников ПДН и участковых. Когда те пришли к Котовой, она просто не открыла им дверь.

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