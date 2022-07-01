Советский район Уфы избавился от негативных реакций на посты в своих соцсетях. Так, в качестве обратной связи читали канала могут оставить только положительную оценку. К слову, комментарии под публикациями района также закрыты.
Отметим, что в телеграм-каналах других районов Уфы реакции представлены во всем своем разнообразии — от «какашки» до «сердца».
Ранее Mkset рассказывал, как жители Башкирии читают чиновников в Телеграм. Тогда чиновники массово перешли с Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) на телеграм-каналы. Подписчики Радия Хабирова тогда отметили, что глава региона убрал из списка реакций смайлик Pile of Poo или «какашки» и отключил комментарии.