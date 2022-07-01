РЭО: более 100 объектов по обработке и утилизации отходов построят в Сибири

Более 100 предприятий по обработке и утилизации отходов должны создать в Сибири к 2030 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании по реализации реформы обращения с отходами в Сибирском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие представители Российского экологического оператора, курирующего реформу мусорной отрасли, а также представители других ведомств. Об этом пишет 360tv.ru. По словам Виктории Абрамченко, к 2030 году сибиряки должны сортировать 100% отходов и снизить их захоронение в два раза. “Необходимо ввести более 100 объектов по обработки и утилизации отходов в Сибири. Суммарная мощность всех объектов обращения с мусором должна составить не менее 10 млн тонн, что потребует более 67 млрд рублей инвестиций. Темпы реализации всех мероприятий, связанных с обращением с отходами в федеральном округе, необходимо существенно нарастить”, - добавила Абрамченко. ППК “РЭО” совместно с Минприроды России проведена инвентаризация всей инфраструктуры отрасли. Во всех регионах Сибирского федерального округа введен институт регионального оператора. Кроме того, по поручению вице-премьера подписаны планы-соглашения по реализации мероприятий в сфере обращения с отходами между Российским экологическим оператором и всеми главами регионов. По итогам прошлого года в Сибири образовано 5,5 миллиона тонн отходов, что составляет около 10% от всех образованных на территории России твердых коммунальных отходов (ТКО). На обработку в прошлом году в округе направлено 1,1 миллиона тонн, а на захоронение - 4,3 миллиона тонн, на утилизацию - 120 тысяч тонн отходов, образовавшихся на территории Сибирского федерального округа.

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