«Пятерочка» объявила о запуске новой платформы системы лояльности

Запуск программы состоялся уже в полутора тысячах магазинов и продолжается. Отмечается, что на «Выручай-карты» начисляются все накопленные с марта по июнь баллы — за период ожидания перехода на новый процессинг, передает eg.ru.
Для списания и начисления баллов, как и ранее, от покупателей ничего не требуется. Достаточно предъявить продавцу на кассе карту торговой сети. С ее помощью также можно применить скидки по промоценникам.
Во всех магазинах «Пятёрочка» скоро будет установлено новое программное обеспечение от российского разработчика Loymax. Таким образом, можно будет гарантировать стабильность работы программы и сохранности данных клиентов. А кроме того, это позволит в любую минуту совершенствовать систему и ее функционал вне зависимости от ограничений из-за рубежа.
Напомним, с марта «Пятёрочка» приостановила начисление баллов и скидок по «Выручай-карте». На этот период баллы на балансе карты не отражались, потому и использовать их с расчетом на экономию тоже было невозможно.