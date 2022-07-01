«Пятерочка» объявила о запуске новой платформы системы лояльности

«Пятерочка» объявила о запуске новой платформы системы лояльности
«Пятерочка» объявила о запуске новой платформы системы лояльности
Сегодня, 14:30ОбществоФото: media.5ka.ru
Торговая сеть «Пятёрочка» разработала новую отечественную платформу системы лояльности. Теперь клиенты смогут снова списывать и начислять баллы за покупки.

Запуск программы состоялся уже в полутора тысячах магазинов и продолжается. Отмечается, что на «Выручай-карты» начисляются все накопленные с марта по июнь баллы — за период ожидания перехода на новый процессинг, передает eg.ru.

Для списания и начисления баллов, как и ранее, от покупателей ничего не требуется. Достаточно предъявить продавцу на кассе карту торговой сети. С ее помощью также можно применить скидки по промоценникам.

Во всех магазинах «Пятёрочка» скоро будет установлено новое программное обеспечение от российского разработчика Loymax. Таким образом, можно будет гарантировать стабильность работы программы и сохранности данных клиентов. А кроме того, это позволит в любую минуту совершенствовать систему и ее функционал вне зависимости от ограничений из-за рубежа.

Напомним, с марта «Пятёрочка» приостановила начисление баллов и скидок по «Выручай-карте». На этот период баллы на балансе карты не отражались, потому и использовать их с расчетом на экономию тоже было невозможно.

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