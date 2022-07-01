«Пятерочка» объявила о запуске новой платформы системы лояльности

Во всех магазинах «Пятёрочка» скоро будет установлено новое программное обеспечение от российского разработчика Loymax. Таким образом, можно будет гарантировать стабильность работы программы и сохранности данных клиентов. А кроме того, это позволит в любую минуту совершенствовать систему и ее функционал вне зависимости от ограничений из-за рубежа.