На конгрессе «Национальное здравоохранение - 2022» обсудят цифровизацию медицины

Мероприятие пройдет в Москве 6–8 июля. В дискуссии по треку «Цифровая трансформация здравоохранения» будут обсуждаться современные тенденции в медицинской сфере. Участниками дискуссии будут представители Минздрава, Росздравнадзора, специалисты медицинских центров.

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачёв отметил прогресс в сфере цифровизации российской медицины. Недавно речь шла только об электронном документообороте, а сейчас обсуждаются уже виртуальные клиники и автономные системы на основе искусственного интеллекта. При этом он подчеркнул, что не следует слепо идти на поводу технологий. Прежде всего необходимо оценивать их эффективность и безопасность, пишет rostovgazeta.ru. Последние несколько лет в здравоохранении широко обсуждается применение искусственного интеллекта, ставшее настоящим трендом последних лет. Нейросистемы уже обеспечивают «второе мнение» при постановке диагноза. Эксперты оценивают возможность замены врача системой на основе ИИ. Кроме этого, на форуме обсудят телемедицину. Уже сегодня примерно 2 млн граждан нашей страны находятся под круглосуточным наблюдением систем дистанционного мониторинга. К 2024 году планируется подключить к этой системе 10% от общего числа пациентов в стране, страдающих диабетом, сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией. К 2030 году услуга будет доступна уже половине подобных пациентов. Сразу несколько дискуссий на конгрессе посвятят вопросам эффективности цифровых технологий в медицине. Также будет обсуждаться их интеграция в госпрограмму гарантированной медпомощи. Одной из тем, впервые вынесенных в публичную плоскость на уровне руководства Минздрава, станет развитие медицинских проектов в виртуальной реальности. Медиахолдинг 1MI выступает генеральным информационным партнёром конгресса.

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