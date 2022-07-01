Лидер ДДТ и уроженец Уфы Шевчук прокомментировал известие о своём отъезде из России

В ходе недавнего интервью лидер группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал слухи о том, что тот намеревается покинуть Россию.
По мнению музыканта, Россия сейчас как никогда нуждается в творчестве группы, а решение остаться в стране, по словам Юрия Шевчука, является единственно правильным.
— Правильно мне было бы остаться здесь, в России, и пережить все тяготы со своими людьми, — рассказывает Юрий Шевчук. При этом артист отметил, что сегодня его группа «как никогда нужна Родине».
Напомним, в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении после его высказываний в ходе концерта, который проходил в Уфе несколькими неделями ранее. Сообщается, что после мероприятия музыканта в гримёрке ожидали силовики. Позднее стало известно, что материалы протоколы были переданы в суд города Уфы, однако позднее по заявлению Юрия Шевчука они были переданы в Санкт-Петербург, где проживает музыкант. Позднее стало известно об отказе суда в рассмотрении дела, по причине того. что в материалах были обнаружены множественные недостатки.
Примечательно, что высказывания музыканта привлекли внимание не только сотрудников силовых ведомств, но и многих представителей российской эстрады, общественных деятелей и политиков. Так, своим мнением об озвученных Юрием Шевчуком тезисах уже высказали продюсер Иосиф Пригожин, музыкальный критик Артур Гаспарян, рок-музыкант Валерий Кипелов и многие другие.