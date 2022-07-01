Лидер ДДТ и уроженец Уфы Шевчук прокомментировал известие о своём отъезде из России

Напомним, в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении после его высказываний в ходе концерта, который проходил в Уфе несколькими неделями ранее. Сообщается, что после мероприятия музыканта в гримёрке ожидали силовики. Позднее стало известно, что материалы протоколы были переданы в суд города Уфы, однако позднее по заявлению Юрия Шевчука они были переданы в Санкт-Петербург, где проживает музыкант. Позднее стало известно об отказе суда в рассмотрении дела, по причине того. что в материалах были обнаружены множественные недостатки.