Где жителям Башкирии купить товары из IKEA после закрытия магазина в Уфе

5 июля в Уфе пройдет последняя онлайн-распродажа товаров из IKEA, после чего компания уйдет с российского рынка. Многие жители Башкирии переживают, где впоследствии смогут достать товары достойного качества. В открытых источниках появилась информация, кто так или иначе сотрудничал с IKEA и где теперь найти товары.

Так, постельное белье по стандартам IKEA под брендом YERRNA создал производитель «Шуйские ситцы» (Ивановская область). Это белье для сна из 100% хлопка. Комплекты выполнены в пастельных тонах и состоят из наволочек размером 50×70, простыней, пододеяльников на кнопках для нестандартных квадратных одеял. В настоящее время жители Башкирии могут приобрести постельные комплекты на маркетплейсах OZON или Wildberries. Матрасы для IKEA производила известная компания «Аскона» (город Ковров, Владимирская область). По словам руководства «Асконы», шведская компания сотрудничала с «Асконой» с 2003 года. В настоящее время в Уфе есть пять магазинов данной компании. Также «Аскона» представлена в Белорецке, Ишимбае, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае и в Стерлитамаке. Фасады для кухонь и основания кроватей по заказу IKEA собирала российская компания «Ангстрем» (Воронеж). В Уфе представлены три салона «Ангстрем» (ТЦ «Парус», ТЦ «Аркаим» и ТЦ «Радуга-Экспо») и один склад для самовывоза товаров. Также мебель для ушедшей с российского рынка IKEA поставляла нижегородская «Ластра» (стеллажи и полки, возможна доставка в Уфу), «Кожпроммебель» (кожаные диваны из Рязани) и объединение российских предприятий Runko Group из Ленинградской области (стулья возможно купить доставкой через «СДЭК» и Boxberry). Качество полотенец для IKEA россияне узнали по текстилю компании «Донецкая Мануфактура-М» (Донецк, Ростовская область). Там производят похожие на «икеевские» цветные хлопчатобумажные полотенца под брендом Cleanelly (возможна доставка через сайт бренда). Полотенца данного производителя продаются в уфимских «Леруа Мерлен» и магазинах «Максидом», «Старт», «Домовой». Производителя популярных меховых тапочек «раскусили» на Wildberries — их производила компания «Мех Оретекс» из Орехово-Зуево в Подмосковье. На маркетплейсе они продаются под брендом под брендом ECO-OZ. Любимые многими шведские фрикадельки и сосиски для хот-догов делали на заводе компании «Пит-продукт» в Ленинградской области. В крупных продуктовых магазинах («Ашан», «Перекресток», «Лента», «Метро», «Окей», «Магнит») можно увидеть их продукцию под названием «Фрикадельки мясные» и «Фрикадельки скандинавские» бренда Atria. На момент публикации фрикадельки для заказа в Уфе оказались недоступны. Подушки на стулья и другую мебель, как в IKEA, теперь можно найти под брендом «БельВита» на маркетплейсах. Детскую пластиковую мебель аналогичного качества можно найти у компании «Бытпласт» (город Лебедянь, Липецкая область). Мебель для детей и другие товары производителя можно также купить на маркетплейсах. Основным производственным партнёром IKEA по производству бытовой техники является шведская компания Electrolux. Также в IKEA продавалась техника компании Whirlpool. Вытяжки производили компании Faber и Elica. Аналогичные раковины можно приобрести у компании Bocchi (Подольск). Сантехника этой компании встречается в некоторых уфимских сантехнических магазинах.

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