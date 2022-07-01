Башкирия объявила набор волонтеров студенческих стройотрядов для отправки в ЛНР и ДНР

Башкирия объявила набор волонтеров студенческих стройотрядов для отправки в ЛНР и ДНР
Башкирия объявила набор волонтеров студенческих стройотрядов для отправки в ЛНР и ДНР
Сегодня, 16:35ОбществоНаталья БалыковаФото: Студенческие отряды Башкортостана
В настоящее время идет формирование групп, которые отправятся с гуманитарной миссией, сообщили Mkset в региональном отделении молодежной организации.

Уже известно, что Башкирия отправит самое большое число волонтеров среди регионов ПФО, отметили там. Организация занимается как набором волонтеров, так и направляет на территорию Луганской и Донецкой республик бойцов студенческих отрядов.

Добровольцы отправятся в ЛДНР в ближайшие два дня. Затем, на 7 июля, запланирован отъезд участников отдельного стройотряда, который займется благоустройством мемориала «Саур-Могила» в селе Дмитровка в Донецкой Народной Республике.

Также в совместном с БашГУ проекте будут участвовать будущие педагоги. Они поедут в ЛДНР в качестве вожатых. Кроме того, три смены для детей из этих республик организуют в Уфе.

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