20 лет назад в авиакатастрофе над Боденским озером погибли 52 ребенка из Башкирии

Сегодня, 1 июля, исполнилось ровно 20 лет со дня авиакатастрофы, в которой погиб 71 человек. В числе жертв были 52 ребенка, летевших на отдых в Испанию.

Родители и близкие погибших ежегодно проводят день памяти погибших в авиакатастрофе. В этом году такое мероприятие проходит на южном кладбище Уфы, где похоронены жертвы трагедии, сообщили в мэрии. Погибших вспоминают и в Германии. Общество «Мост дружбы в Уфу» проведет 1 июля церемонию с возложением венков и зачитыванием имен на месте мемориала «Разорванная жемчужная нить» близ Брахенройте. В субботу в Свято-Николаевском соборе Юберлингена пройдут молебны в память об авиакатастрофе, у их участников будет возможность возможностью записать мысли и пожелания в книгу соболезнований и зажечь свечи. В тот же день в городском архиве Фридрихсхафена встретятся участники аварийно-спасательных работ на месте крушения. Там же состоится вечер памяти с вернисажем, участвовать в котором в онлайн-формате сможет любой желающий. А в воскресенье в Свято-Николаевском соборе Юберлингена пройдет поминальная служба с многоконфессиональными молитвами и переводом на разные языки, она также будет транслироваться онлайн. В пресс-службе Правительства Башкирии Mkset сообщили, что проведение мероприятий памяти в Уфе с участием властей не планируется. Известно, что глава Башкирии Радий Хабиров находится с рабочим визитом в Минске. 20 лет назад над Боденским озером столкнулись российский пассажирский самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой Boeing-747 компании DHL. В Ту-154 летели дети из Башкирии, которых поездкой в Испанию премировал фонд «Юнеско» за различные достижения. Среди награжденных оказалось большое число детей из семей высокопоставленных чиновников республики. Основной причиной авиакатастрофы стала ошибка диспетчерской службы компании «Скайгайд». Дежуривший в ту ночь Питер Нильсен поздно обратил внимание на то, что самолеты сближаются. Диспетчер дал башкирским летчикам команду на снижение, в то же время автоматическая система предупреждения опасных сближений (TCAS) указывала пилотам, что нужно наоборот набирать высоту. Экипаж выполнил приказ диспетчера. Второй самолет следовал указаниям TCAS. В результате оба самолета начали снижаться и столкнулись в воздухе. В авиакатастрофе никто не выжил. После трагедии были скорректированы полетные правила — теперь летчики в первую очередь должны придерживаться показаний приборов, а не директивы диспетчеров. В феврале 2004 года Питер Нильсен погиб от рук архитектора из Северной Осетии Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе жену и двух детей. Швейцарский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, но позже решение пересмотрели, сократив срок заключения до пяти лет и трех месяцев. В ноябре 2007 года Виталий Калоев был освобожден и вернулся на родину.

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