Россиянам посоветовали требовать выплаты при осложнениях после вакцинации

Россиянам посоветовали требовать выплаты при осложнениях после вакцинации
Россиянам посоветовали требовать выплаты при осложнениях после вакцинации
1 июля, 13:40ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты также отмечают, что доказать, что именно вакцинация привела к проблемам со здоровьем, крайне сложно.

Россияне имеют право на получение денежной компенсации, если вакцинация привела к смерти или другим последствиям, о которых не предупредил врач. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на юриста по защите прав пациентов Жанну Алтунян.

По словам юриста, если эти последствия, осложнения и риски в бланке информированного добровольного согласия, под которым пациент собственноручно ставит свою подпись, не прописаны, то он может получить компенсацию морального вреда. Также можно возместить деньги, потраченные на транспорт, лекарства и допрасходы в связи с конкретной вакцинацией.

— Сначала это стоит сделать в досудебном порядке, обратившись в медицинское учреждение, где была проведена процедура с жалобой и заявлением. Если проблема не была решена, тогда можно подать заявление в суд, в котором нужно указать последствия, помимо вреда для здоровья, к которым привела процедура.

При этом специалисты отмечают, что доказать, что именно вакцинация привела к проблемам со здоровьем, крайне сложно.

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