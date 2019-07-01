Власти Иркутской области направят 662 млн руб на соцвыплаты пострадавшим от паводка

Как сообщает Лента.ру, электроснабжение восстановлено для 14 тысяч человек. Сейчас напряжение вернули на 103 трансформаторные подстанции. Тем не менее без электричества все еще остается 41 населенный пункт, где живут 15 тысяч человек. Нужно восстановить снабжение еще на 200 подстанциях.

Левченко также добавил, что дальнейшее проведение восстановительных мероприятий на данный момент невозможно в полном объеме из-за того, что в некоторых местах уровень воды все еще остается критически высоким. Также местами отмечается размыв дорожного полотна и разрушение мостовых переходов.

Губернатор добавил, что для жителей города Тулуна и других пострадавших населенных пунктов будут раздавать хлеб.

Ранее, 30 июня текущего года, Левченко сообщил, что пострадавшие начали получать компенсацию. Для этих целей из регионального бюджета выделили около 662 миллионов рублей, 318 из которых уже были переданы в счет пострадавших от наводнения. Жители получат по десять тысяч рублей.

Также Левченко добавил, что пострадавшие получили социальные выплаты, которые предусмотрены в региональном бюджете специально для таких случаев. Общий объем социальных выплат составил 1,5 миллиона рублей. Сам губернатор и сотрудники правительства региона находятся на месте происшествия и помогают гражданам.