Фото: pxhere.com
В Венесуэле контрразведчиков подозревают в убийство офицера
1 июля, 16:50Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы сотрудников национальной военной контрразведки.
Об этом сообщил защитник погибшего, информирует 1 июля газета «Известия».
По его словам, задержанным предъявили обвинения только в убийстве, хотя на самом деле они также подвергали мужчину пыткам.
Накануне, 30 июня, сообщалось, что Аревало умер, находясь под стражей. Его задержали ранее за попытку госпереворота.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей