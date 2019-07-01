В детском оздоровительном центре «Башкирэнерго» нашли нарушения
Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку ДОЦ «Горное эхо» в Башкирии.
Проверка проводилась с мая по июнь, информация о ней появилась в Едином реестре проверок. Согласно отчету специалисты нашли шесть нарушений, с их полным списком можно ознакомиться здесь.
Одним из нарушений эксперты назвали результаты смыва со спецодежды повара, там были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о несоблюдении поваром правил личной гигиены.
Также детей кормили пельменями, в состав которых входил молотый черный перец, запрещенный по нормам для детского питания. Часть продуктов на продовольственном складе хранилась с нарушением условий хранения. Не правильно вели журнал учета скоропортящихся продуктов.
В ходе проверки было выявлено, что ряд блюд не соответствовали нормам. Так «суп свекольник, плов из курицы, помидор порционный, компот из свежих яблок, хлеб пшенично-ржаной по весу блюд, калорийности, массовой доли белков и углеводов, массовой доли сухих веществ, общей калорийности, массовой доли жира» не отвечали рациону питания.
Всего в Башкирии в первую смену открылись 2222 организации отдыха детей и их оздоровления, сообщается на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора. По данным на 28 июня, Роспотребнадзор проверил 567 (931 объект) организаций отдыха детей и их оздоровления.
— В ходе проверок наибольший удельный вес выявленных нарушений санитарного законодательства составили нарушения текущего характера по несоблюдению санитарного режима в помещениях жилых корпусов, производственных помещений пищеблоков, ведения документации на пищеблоке, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в мэрии Уфы назвали детские загородные лагеря с нарушениями. В одном из таких, к примеру, обнаружены 85 нарушений норм противопожарной безопасности. Также напомним, что 3 июня в детском лагере «Чайка» в Бирском районе на 15-летнего Максима Маркова упал металлический флагшток, установленный на территории лагеря. В тот момент восьмиклассник вместе с друзьями натягивали волейбольную сетку. Предположительно кто-то нечаянно задел флагшток и тот свалился на подростка. Максим получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия. Выявленные нарушения в этом лагере повергли проверяющих в настоящих шок. Подробнее об этом мы писали здесь.