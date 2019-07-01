В детском оздоровительном центре «Башкирэнерго» нашли нарушения

Проверка проводилась с мая по июнь, информация о ней появилась в Едином реестре проверок. Согласно отчету специалисты нашли шесть нарушений, с их полным списком можно ознакомиться здесь.

Одним из нарушений эксперты назвали результаты смыва со спецодежды повара, там были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о несоблюдении поваром правил личной гигиены.

Также детей кормили пельменями, в состав которых входил молотый черный перец, запрещенный по нормам для детского питания. Часть продуктов на продовольственном складе хранилась с нарушением условий хранения. Не правильно вели журнал учета скоропортящихся продуктов.

В ходе проверки было выявлено, что ряд блюд не соответствовали нормам. Так «суп свекольник, плов из курицы, помидор порционный, компот из свежих яблок, хлеб пшенично-ржаной по весу блюд, калорийности, массовой доли белков и углеводов, массовой доли сухих веществ, общей калорийности, массовой доли жира» не отвечали рациону питания.

Всего в Башкирии в первую смену открылись 2222 организации отдыха детей и их оздоровления, сообщается на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора. По данным на 28 июня, Роспотребнадзор проверил 567 (931 объект) организаций отдыха детей и их оздоровления.

— В ходе проверок наибольший удельный вес выявленных нарушений санитарного законодательства составили нарушения текущего характера по несоблюдению санитарного режима в помещениях жилых корпусов, производственных помещений пищеблоков, ведения документации на пищеблоке, — сообщили в ведомстве.