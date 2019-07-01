В Башкирии в первую июльскую неделю ощутимо похолодает
1 июля, 09:23ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 1 июля, по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных и грозы. Локально будут ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит по югу до +21°, днем поднимется до +20+25°, по юго-востоку до +30°.
Завтра, 2 июля, пройдут дожди и грозы. Днем локально пройдет град. Ветер будет северо-западным умеренным, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.
В среду, 3 июля, пройдут дожди, местами сильные и грозы. Днем локально пройдет град. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.
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