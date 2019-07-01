В Башкирии в первую июльскую неделю ощутимо похолодает

Сегодня, 1 июля, по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных и грозы. Локально будут ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит по югу до +21°, днем поднимется до +20+25°, по юго-востоку до +30°.