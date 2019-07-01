Фото: pixabay.com
Стали известны регионы России с превышенной нормой осадков
1 июля, 20:28Общество
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Специалисты Института глобального климата и экологии составили список регионов, где количество осадков сильно отличалось от нормы.
Регионом с наибольшим отклонением стала Магаданская область (38%), пишет RT. На втором месте оказался Красноярский край, а замкнуло тройку лидеров Забайкалье. Меньше нормы осадков выпало в Еврейской автономной области, Свердловской и Челябинской областях.
Недостаточное количество осадков климатологи зафиксировали и в Приволжье.
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