Стали известны регионы России с превышенной нормой осадков

Регионом с наибольшим отклонением стала Магаданская область (38%), пишет RT. На втором месте оказался Красноярский край, а замкнуло тройку лидеров Забайкалье. Меньше нормы осадков выпало в Еврейской автономной области, Свердловской и Челябинской областях.