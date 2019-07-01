Фото: pxhere.com
Объем перевозок российских авиакомпаний за полгода вырос на 12,3%
1 июля, 14:45Общество
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В первом полугодии текущего года пассажиропоток у отечественных авиаперевозчиков увеличился на 12,3% и достиг 44,88 миллиона человек.
Объем международных перевозок вырос на 18% — до 18,7 миллиона человек, внутренних — на 8,4%, до 26,2 миллиона пассажиров. Об этом информирует RNS.
В январе-мае 2019 года услугами авиакомпании «Аэрофлот» воспользовались 14,49 миллиона человек. Прирост составил 11,25%. Самолетами авиаперевозчика «Победа» за указанный промежуток времени летали 3,66 миллиона пассажиров (+45,06%), а S7 перевезла 4,6 миллиона граждан (+13,9%). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» возрос на 9,1% - до 3,3 миллиона человек.
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