Объем перевозок российских авиакомпаний за полгода вырос на 12,3%

Объем международных перевозок вырос на 18% — до 18,7 миллиона человек, внутренних — на 8,4%, до 26,2 миллиона пассажиров. Об этом информирует RNS.

В январе-мае 2019 года услугами авиакомпании «Аэрофлот» воспользовались 14,49 миллиона человек. Прирост составил 11,25%. Самолетами авиаперевозчика «Победа» за указанный промежуток времени летали 3,66 миллиона пассажиров (+45,06%), а S7 перевезла 4,6 миллиона граждан (+13,9%). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» возрос на 9,1% - до 3,3 миллиона человек.