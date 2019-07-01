Фото: pxhere.com
Лесные пожары в Иркутской области охватили более пяти гектаров
1 июля, 16:45Общество
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В Иркутской области пожар охватил примерно 5,2 гектаров леса.
Об этом появилось сообщение на сайте регионального правительства 1 июля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что в Усть-Илимском районе зафиксировано семь возгораний, ещё пять - в Чунском, два - в Киренском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, а также по одному с Катангском, Жигаловском и Тайшетском районах.
За период с 29 по 30 июля четыре пожара было потушено, а шесть - локализовано.
К тушению огня привлекли 153 сотрудников авиапожарной службы, 97 работников лесной охраны, 165 волонтеров, а также 136 единиц техники.
Космический мониторинг показал, что в регионе присутствует еще один пожар площадью 63 гектара.
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