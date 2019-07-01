Как главный синоптик Приморского края организовал семейный подряд в госучреждении

Это спровоцировало подозрения со стороны экспертов о возможной ангажированности кем-то из участников рынка.

Кроме того, было установлено, что супруга Кубая, его племянник, сын и невестка также числятся либо сотрудниками, либо коммерческими партнерами ФГБУ «Приморское УГМС».

Сын руководителя Примгидромета Дмитрий Кубай и его уже бывшая супруга Наталья, а также их партнеры выступили в качестве учредителей некоммерческого партнерства «АйТи-проект», офисы которого расположились в здании Примгидромета, сообщает издание «Новые известия». Позднее Дмитрий Кубай также стал учредителем рекламного агентства «Студия Черный Лис» с выручкой в четыре миллиона рублей, ООО «Метеосервис» с доходом более пяти миллионов рублей и ООО «Высокие технологии» также с доходом более 8,5 миллиона рублей. Все названные организации получили развитие параллельно укреплению позиций Бориса Кубая на посту руководителя ФГБУ «Приморское УГМС».

Одно из последних интервью Бориса Кубая было на темы контроля за состоянием атмосферы в районе угольной перевалки в Находке, которое он давал Марине Парфеновой – редактору портала Примпогода.ру. Примечательно, по Парфенова является женой Дмитрия Кубая, то есть приходится Кубаю-старшему невесткой. Интересно и другое: правообладателем информационного портала о погоде является ООО «Высокие технологии», учредители которого – Дмитрий Кубай и Марина Парфенова; она же – директор компании и редактор портала.

Все вышеуказанные компании связаны с бюджетной организацией Примгидромет: ООО «Студия Черный Лис» владеет правами на интернет-сайт ФГБУ «Приморское УГМС», «Высокие технологии» «держат» сайт Примпогода.ру, где публикуются материалы ООО «Метеосервис», а во главе всего этого стоит сын Бориса Кубая со своей женой.