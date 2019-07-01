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Грузооборот РЖД в июне снизился на 5,4%
1 июля, 15:02Общество
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Погрузка на мощности ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в прошлом месяце снизилась до 101,6 млн тонн или 5,4% по сравнению с тем же промежутком времени минувшего года.
В годовом выражении грузооборот РЖД в июне нынешнего года упал на 1,8% и составил 205,7 млрд тарифных тонно-километров. Об этом пишет RNS.
А грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии в июне упал на 2%, достигнув 261 млрд тонно-километров.
В первые полгода 2019 года погрузка на сети РЖД была равна 633,6 млн тонн. Это на 1,5% меньше показателя января-мая 2018 года.
С начала текущего года РЖД перевезли на 36,4% меньше зерна, на 5,6% меньше лесных грузов и на 4,6% меньше строительных грузов. Одновременно с этим погрузка цемента увеличилась на 5,9%, а железной и марганцевой руд на 3,8%.
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