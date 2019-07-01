Грузооборот РЖД в июне снизился на 5,4%

В годовом выражении грузооборот РЖД в июне нынешнего года упал на 1,8% и составил 205,7 млрд тарифных тонно-километров. Об этом пишет RNS.

А грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии в июне упал на 2%, достигнув 261 млрд тонно-километров.

В первые полгода 2019 года погрузка на сети РЖД была равна 633,6 млн тонн. Это на 1,5% меньше показателя января-мая 2018 года.