ФСБ и шпионы: как в Башкирии госслужбы не смогли спасти упавший французский самолет

19 июня информагентства опубликовали сообщение об экстренной посадке самолета с французскими пилотами. Из скупого сообщения не было ясно, кто первым пришел на помощь пилотам, и как именно они продолжили свой путь. Медиакорсети удалось пообщаться с непосредственным участником тех событий, руководителем реготделения Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) Сергеем Минигуловым.

Официальная версия

В новостях информагентств сообщение о ЧП выглядело примерно так:

«19 июня вынужденную посадку в Башкирии совершил легкомоторный самолет под управлением французских летчиков.

Согласно информации МЧС по республике, сообщение о приземлении летательного аппарата им пришло от диспетчера авиационного координационного центра поиска и спасения в Самаре. Приземлилось воздушное судно на границе Татышлинского района, в 17 км от города Янаул и 4 км от поселка Куеда Пермского края.

– На место посадки выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а также медики и полицейские, – рассказали в МЧС.

У летательного аппарата повредился радиатор, из-за чего давление масла в двигателе понизилось, и пилот был вынужден совершить экстренное приземление». Также сообщалось, что на борту самолета были два французских пилота, и что их здоровью ничего не угрожает.

Что происходило на самом деле

Сергей Минигулов рассказал, что получил сообщение о ЧП по линии ассоциации РАОПА 19 июня в 14.08 местного времени. Ему передали координаты аварийной посадки самолета. Дальнейшее он описал на своей странице в Facebook:

🔹️15.00: я беру необходимое на борт: НЗ, вода, нож, еда, дым шашки, швартовку, трекер и вылетаю по координатам. На связи с диспетчером Уфы, которые уже знают и просят детали ситуации.

🔹️15.53: самолет обнаружен в 10 км от населённого пункта Куеда, Пермского края, но в границах Татышлинского района, Республики Башкортостан.

🔹️16.00: делаю вираж над полем и в бликах солнца обнаруживаю по периметру поля воду. Местность по краям болотистая. Выполняю посадку промежуточным касанием, пробегом с готовностью уйти на второй круг. Останавливаю самолет рядом с самолётом французов.

🔹️16.05: у самолёта пробило маслорадиатор из-за образовавшейся трещины. На борту два француза - пилот Жерар и его напарник (не пилот). Их опрашивают представители ФСБ, МВД, помочь ничем не могут. Связываю ФСБ с зональным центром, а то уже стало пахнуть конспирологическими версиями и пр. Беру ситуацию в свои руки, оцениваю время и принимаю решение устранить неисправность в Нефтекамске. Прошу главу поселения обеспечить приют второму члену экипажа.

Фото: Facebook

Здесь надо пояснить, что представители ФСБ грешным делом заподозрили иностранцев в шпионаже, хотя, как оказалось, никакой угрозы от них не исходило. Самолет приземлился в болотистой местности, и по идее – его надо было оттуда вытаскивать, чтобы тот мог взлететь. Помощь оказали коллеги французов по ассоциации в России, а не представители государства.

Дальше Сергей Минигулов взял неисправный радиатор, посадил в свой самолет одного из французов и вылетел в Нефтекамск. Коллеги в Нефтекамске нашли две трещины в радиаторе, залудили их алюминиевым напылением. Наш авиатор возвращается на место происшествия. И уже в 21.30 неисправность устраняют.

После буксировки трактором самолет выводят на грунтовую дорогу, Сергей Минигулов показывает дорогу и взлетает первым, в 22.40 оба самолета благополучно приземлились в Нефтекамске.

Ночью Минигулову звонили, как выяснилось, приезжали сотрудники полиции в поисках французов.

На следующий день французы благополучно присоединились к своим коллегам в Самаре.

Вместо выводов