В России ввели новые знаки ПДД

С 1 июля на территории России начинают действовать ограничения для неэкологичного транспорта. Новые знаки ПДД будут ограничивать движение машин с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу по территории городов и населенных пунктов.

Соответствующее постановление Дмитрием Медведевым было подписано в июле прошлого года.

Власти заверяют, что изменения позволят регулировать движение транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ по территории населенных пунктов и предоставлять преференции для экологически чистых автомобилей.

Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других. Утвержденная главой правительства инициатива Минтранса вводит несколько новых дорожных знаков. Например, «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак будет запрещать движение автомобилей, экологический класс (указывается в регистрационных документах) которых ниже значения, указанного на дорожном знаке. Отдельным знаком будет регулироваться проезд грузовиков — «Зона о ограничением экологического класса грузовых.

На дорогах также появятся и другие таблички, например, табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и некоторыми другими.