Росстат выявил в Башкирии демографический спад и рост смертности
Сегодня, 19:15ОбществоЗиля Аскерова
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Росстат опубликовал результаты исследования показателей рождаемости и смертности в Башкирии. Выяснилось, что в республики наблюдается демографический спад.
По их данным, за первые пять месяцев 2018 года на территории Башкирии родились 19341 детей. Это на 3,8 процента меньше, чем за такой же период прошлого года – тогда родилось на 759 малышей больше.
Выросли и показатели смертности. За те же пять месяцев в Башкирии ушли из жизни 21824 человека, что на 108 больше, чем в 2017 году. Таким образом, естественная убыль составляет 2483 человека.
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