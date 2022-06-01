Жители Башкирии смогут увидеть непредсказуемый метеорный поток до 100 метеоров в час

О том, что в конце июня жители и гости Башкирии могут стать свидетелями уникального космического явления рассказали в уфимском планетарии.

В конце июня нынешнего года над Башкирией можно будет наблюдать метеорный поток, об интенсивности которого можно лишь догадываться. Поток метеоров Июньские Боотиды каждый раз выглядит и ведет себя по разному, порой наблюдатели фиксируют 1-2 метеора в час, но сообщалось и о 100 метеорах в час. Несмотря на отсутствие прогнозов о том насколько интенсивен будет поток метеоров в нынешнем году — это потенциально очень интересное зрелище, ведь медленные желтые метеоры порой даже взрываются в небе. В уфимском планетарии рекомендуют наблюдать данное явление за городом, однако предупреждают, что наблюдениям за потоком метеоров может помешать полная Луна, которая взойдет около 2 часов ночи, да и пресловутая светлая летняя ночь.

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