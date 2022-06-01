«Вместо 41 тысячи 30»: учитель из Уфы пожаловалась на неисполнение майских указов

«Вместо 41 тысячи 30»: учитель из Уфы пожаловалась на неисполнение майских указов
«Вместо 41 тысячи 30»: учитель из Уфы пожаловалась на неисполнение майских указов
1 июня, 08:51ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Учитель из Уфимского района пожаловалась главе Башкирии на низкую зарплату, обращение опубликовано на сайте единой электронной приемной органов власти региона.

Педагог напомнила, что согласно «майским указам» президента страны Владимира Путина зарплата школьных учителей должна быть на уровне средней по региону.

«По нынешним показателям СМИ средняя зарплата в Уфе — 41 тысяча рублей. При 30 часах (ставка учителя — 18 часов), классном руководстве, при высшей категории заработная плата составляет чуть больше 30 тысяч», — сообщила она.

При этом, по словам автора обращения, учителя выполняют массу не связанной с основной деятельностью работы: участвуют в городских мероприятиях, проводят флешмобы, конкурсы, марафоны, помогают в проведении выборов, переписи, различных голосованиях. Их привлекают, со слов педагога, к «бесконечным еженедельным субботникам». При этом учитель благодарит мэра Уфы Мавлиева, который после назначения на пост эти мероприятия отменил.

«Проведение ЕГЭ и ОГЭ — отдельный кошмар для педагогов. По факту учителя приходят к 7:50 и уходят в 15 часов и позднее. Но оплата идет лишь за три часа. Причем прошлогодние экзамены оплатили лишь в декабре», — говорится в сообщении.

Учитель подчеркнула, что у нее нет вопросов к директору образовательного учреждения.

Изложенные в обращении факты — «стопроцентная правда», заявила Mkset другой педагог одной из городских школ.

«Учителя бьются на эту тему с момента опубликования указов президента. Сейчас уже все поняли, что это было для красного словца, и никто не собирался исполнять эти постановления», — сообщила собеседница издания.

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