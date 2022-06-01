В Уфе родители воспитанников ФК «Уфа» обратились к властям республики

Родители юных воспитанников футбольного клуба «Уфа» обратились к региональным властям с просьбой сохранить клуб. Свое видеообращение они опубликовали в соцсетях.
«Мы хотим играть в футбол!» — скандируют дети, собравшиеся вместе с родителями на стадионе.
Родители, в свою очередь, просят сохранить не только название футбольного клуба, но сохранить его в той роли, и в том статусе, в котором его привыкли видеть.
— Это клуб российской премьер-лиги. Мы хотим, чтобы он снова выбился в ряды российских клубов, потому что от будущего этого клуба зависит будущее наших детей. Тысячи детей сейчас занимаются в футбольном клубе «Уфа», у них есть большие перспективы и мечты, в которые они верят. Они хотят походить на своих героев, которых видят на футбольном поле, — резюмируют родители.