В Москве обсудили будущее сотрудничества российского и французского бизнеса

Сообщается, что Франко-Российская торгово-промышленная палата, как и в предыдущие годы, вносит весомый вклад в организацию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Организация активно участвует в подготовке программы форума и обсуждении актуальных вопросов развития экономических отношений России и Франции, пишет ТАСС.
По словам Антона Кобякова, палата является самым большим объединением французского бизнеса, действующего в России, и играет важную роль в поддержании экономических связей двух стран. Он отметил, что представители палаты помогли в локализации производств в России и налаживании тесной кооперации бизнеса обеих держав.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления экспорта и современные потребительские тренды во Франции. Также Павел Шинский поднял тему развития винодельческой отрасли в России. По его словам, Фонд Росконгресс проводит мероприятия, на которых можно вести открытый диалог и интегрироваться в актуальную повестку.
«Уверен, что новые возможности, которые открываются перед нами сейчас, станут драйвером развития максимально широкого круга отраслей», – отметил Павел Шинский.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня 2022 года. Организатором форума является Фонд Росконгресс.