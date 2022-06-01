В Москве обсудили будущее сотрудничества российского и французского бизнеса

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления экспорта и современные потребительские тренды во Франции. Также Павел Шинский поднял тему развития винодельческой отрасли в России. По его словам, Фонд Росконгресс проводит мероприятия, на которых можно вести открытый диалог и интегрироваться в актуальную повестку.