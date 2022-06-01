В Кузнецовском затоне в Уфе средь бела дня произошла стрельба во дворе жилого дома

Утро 1 июня, дня защиты детей, в Кузнецовском районе началось со стрельбы во дворе густонаселенного жилого дома. И перепалка мужчин, которые кажется приняли на грудь горячительного, и последующая пальба в воздух попали на видеозапись умного домофона, а затем в Интернет. Примечательно, что дерзкий стрелок в пылу ссоры дважды выстрелил в воздух, однако сразу после выходки скрылся с места, где ругался с жителем дома.