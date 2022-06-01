В Кузнецовском затоне в Уфе средь бела дня произошла стрельба во дворе жилого дома

В Кузнецовском затоне в Уфе средь бела дня произошла стрельба во дворе жилого дома
В Кузнецовском затоне в Уфе средь бела дня произошла стрельба во дворе жилого дома
1 июня, 15:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео UTV
Перепалка попала на видеозапись камеры домофона на улице Геологов, её разместил телеканал UTV 1 июня.

Утро 1 июня, дня защиты детей, в Кузнецовском районе началось со стрельбы во дворе густонаселенного жилого дома. И перепалка мужчин, которые кажется приняли на грудь горячительного, и последующая пальба в воздух попали на видеозапись умного домофона, а затем в Интернет. Примечательно, что дерзкий стрелок в пылу ссоры дважды выстрелил в воздух, однако сразу после выходки скрылся с места, где ругался с жителем дома.

Видео:телеканал UTV

Подтвердили произошедшее в густонаселенном районе и в пресс-службе МВД по Башкирии. О нарушении общественного порядка и покоя граждан местные жители сообщили в отдел полиции № 3 Управления МВД по Уфе. По сообщению заявителя во дворе молодые люди шумели и стреляли в воздух, сделали предположение заявители и о том, что стрельба велась из травматического пистолета.

Сейчас инцидент проверяет полиция, а в результате проверки будет принято и процессуальное решение.

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