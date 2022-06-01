Соцсети еще нет, а хейт уже есть: интервью с «уфимским Дуровым» о «Россграме»

Я могу судить только по подписчикам в соцсетях, там уже сотни тысяч человек (на момент публикации этого материала на офгруппу «Россграма» Вконтакте были подписаны свыше 111,5 тысячи человек — прим ред.). Я очень радуюсь тому, когда люди позитивно реагируют на социальную сеть и стараюсь не реагировать на тех, кто оставляет негативные комментарии. На мой взгляд, это те люди, которые сами в жизни ничего не пробовали начинать, и из-за этого им хочется нести хейт туда, где эти начинания зарождаются. По крайней мере, мне хочется в это верить.