Образовательный центр ВШЭ оказался в центре резонансного журналистского расследования

Образовательный центр ВШЭ оказался в центре резонансного журналистского расследования
Образовательный центр ВШЭ оказался в центре резонансного журналистского расследования
1 июня, 23:15ОбществоФото: фрагмент видео
Очередным антигероем в СМИ стал Вячеслав Попов, который является руководителем Международного научно-образовательного центра технического регулирования, стандартизации и метрологии.

Как сообщает «Экспресс-газета», образовательный центр располагается в здании Высшей школы экономики (ВШЭ), в которой система отсева неуспевающих студентов считалась самой жесткой в стране. Об этом пишет eg.ru.

Но в Международном центре технического регулирования, стандартизации и метрологии слушатели курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации могли и не знать адреса данного заведения. Поскольку оплата за обучение в онлайне осуществлялась переводами, а договор и диплом им отправляли почтой.

Удостоверение выдавалось тем, кто зарегистрировался на сайте центра и заплатил 20 тысяч рублей.

Как отмечает «Экспресс-газета», «тестовая онлайн-система проверки изученного материала настроена таким образом, что при неправильном ответе дает подсказки и позволяет попробовать еще и еще раз».

У центра имеется ютуб-канал. «Если посмотреть https://www.youtube.com/c/ Международный научно-образовательный центр НИУВШЭ/videos, то можно увидеть, что во всех 80 видеороликах стоит заставка учебного центра АНО ДПО «Эксперт», которым владеет некая Катерина Дмитриева. Совместный бизнес на сертификации Дмитриевой и Попова начался еще в 2003 году, когда он пришел на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. Говорят, что за прошедшее время им удалось построить целую сеть профильных аффилированных офисов», - отмечается в расследовании ЭГ.

Подчиненными Попова являются бывшие работники АНО ДПО «Эксперт» Иванова и Субботина.

В 2021 году, в октябре, московский департамент образования провел проверку АНО ДПО «Эксперт». В результате было обнаружено девять нарушений. В частности, «при реализации дополнительных профессиональных программ с применением исключительно дистанционных образовательных технологий не обеспечен соответствующий уровень подготовки педагогических и научных работников».

Проверяющие также удостоверились в том, что отсутствуют выбор способа идентификации личности и контроль при оценке итогов обучения. По аналогичной схеме работали и курсы центра Вячеслава Попова.

В результате Попов получал деньги, «Эксперт» успешно продвигался на рынке, а расплачивался репутацией НИУ ВШЭ, поскольку все документы о повышении квалификации оформлялись на бланках государственного учреждения с российским гербом.

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