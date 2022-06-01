Хабиров отменил действие особого противопожарного режима в Башкирии

Так, пресс-служба регионального МЧС информировала, что за прошедшие сутки на территории Башкирии не были зарегистрированы лесные пожары. Тем не менее, за время пожароопасного сезона, который начался 15 апреля 2022 года, возникло 40 очагов лесных пожаров на площади 291,54 га. Отмечается, что за аналогичный период прошлого 2021 года возникло 98 очагов на площади 1350,93 га.