Детский омбудсмен Башкирии прокомментировала смерть 12-летнего мальчика в интернате

Детский омбудсмен Башкирии прокомментировала смерть 12-летнего мальчика в интернате
Детский омбудсмен Башкирии прокомментировала смерть 12-летнего мальчика в интернате
1 июня, 08:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: ufaved.info
Речь идёт о смерти 12-летнего воспитанника Серафимовского детского дома-интерната. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уполномоченная по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина прокомментировала трагедию в Серафимовском детском доме-интернате, где в январе 2022 года погиб 12-летний ребёнок.

Так, порталу soblor02.ru Панчихина заявила, что данный случай в ведомстве держат на контроле с самого начала.

— Правоохранители работают в тесной связи с нами. У нас нет полномочий наказывать виновных, поэтому каждое ведомство делает свою работу, Ольга Панчихина.

Напомним, что мальчик погиб еще в конце января этого года, однако известно об этом стало только в мае. В частности, родители ребёнка считают, что он скончался после побоев. Так, в следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Однако в ведомстве предположили, что мальчик погиб из-за своего заболевания. Тем не менее в отсутствии криминала засомневался глава следкома России Бастрыкин.

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