Детский омбудсмен Башкирии прокомментировала смерть 12-летнего мальчика в интернате

Напомним, что мальчик погиб еще в конце января этого года, однако известно об этом стало только в мае. В частности, родители ребёнка считают, что он скончался после побоев. Так, в следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Однако в ведомстве предположили, что мальчик погиб из-за своего заболевания. Тем не менее в отсутствии криминала засомневался глава следкома России Бастрыкин.