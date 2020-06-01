В Уфе введен карантин из-за коронавируса еще в одной больнице
Сегодня, 16:14ОбществоТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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Минздрав Башкирии сообщил о введении карантина в больнице №13.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 июня, стало известно, что карантин введен в одном из отделений больницы №13 в Уфе. Об этом Медиакорсети сообщил источник, близкий к ситуации.
В минздраве республики подтвердили информацию о введении карантина, уточнив, что ограничения, введенные сегодня, касаются обсервационного отделения клиники.
Ранее в 13-й больнице карантин также был введен в гематологическом отделении. Это произошло 22 мая.
- Вспышки заболеваемости в данном медучреждении нет. Остальные отделения работают в штатном режиме, - пояснила пресс-секретарь минздрава РБ Софья Алёшина.
Напомним, по данным на 10 часов утра 1 июня, общее количество больных COVID-19 c начала пандемии в республике достигло 3337 человек. Прирост за последние сутки составил 77 случаев.
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