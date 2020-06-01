В Уфе введен карантин из-за коронавируса еще в одной больнице

Сегодня, 1 июня, стало известно, что карантин введен в одном из отделений больницы №13 в Уфе. Об этом Медиакорсети сообщил источник, близкий к ситуации.

В минздраве республики подтвердили информацию о введении карантина, уточнив, что ограничения, введенные сегодня, касаются обсервационного отделения клиники.

Ранее в 13-й больнице карантин также был введен в гематологическом отделении. Это произошло 22 мая.

- Вспышки заболеваемости в данном медучреждении нет. Остальные отделения работают в штатном режиме, - пояснила пресс-секретарь минздрава РБ Софья Алёшина.