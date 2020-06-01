В Новосибирске заработали продуктовые рынки

Напомним, 12 мая рынки, на которых продаются пищевые продукты, были открыты в районах региона. Отмечается, что отсрочка открытия таких рынков в столице Сибири была связана с тем, что в большом городе трудно избежать массового скопления граждан, а это опасно в условиях пандемии.