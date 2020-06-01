В Башкирии сообщили, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Больше всего заболевших находятся уже традиционно в 18-й больнице Уфы, где лечатся 161 человек, в нашумевшем РКБ имени Куватова – 74, и на третьем месте по числу заболевших – клиника БГМУ с 72-мя пациентами с коронавирусом.

В Уфе заболевшие COVID-19 также находятся в больнице №8 – 53 человека, в больнице №5 – 41 человек, в инфекционной больнице – 36, в госпитале в Демском районе – 22, в 10-й больнице – 12 человек, в 13-й больнице – 11 человек.

В районах больше всего заболевших в Нефтекамской городской больнице – 64 человека, в Стерлитамакской больнице №2 – 62 человека, на третьем месте больница Салавата с 42-мя заболевшими. В остальных медицинских учреждениях количество пациентов колеблется от 5 до 29 человек.