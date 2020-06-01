В Башкирии отменяют обязательную самоизоляцию для прибывших из других регионов России

— Мы проанализировали ситуацию в аэропорту. Все прибывшие из Москвы и ряда эпидемиологически неблагополучных регионов по прибытию должны были сдавать анализ и уходить на самоизоляцию. Мы экономику нашу раскрыли, многие субъекты России тоже это сделали. Возникает объективная необходимость по экономическим, каким-то деловым потребностям ездить в Москву и обратно. И мы не можем здесь уже ситуацию держать. Поэтому норму, которая касается обязательной самоизоляции всех прибывающих к нам из Москвы, Московской области и других регионов мы с сегодняшнего дня отменяем.