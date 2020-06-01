В Башкирии отменяют обязательную самоизоляцию для прибывших из других регионов России
Изменение касается пассажиров, прибывших самолетом или поездом.
Как отметил Радий Хабиров, оперативные данные республиканского Минздрава и обсуждение с Роспотребнадзором позволили вновь сделать ряд изменений в режим самоизоляции в Башкирии.
— Мы проанализировали ситуацию в аэропорту. Все прибывшие из Москвы и ряда эпидемиологически неблагополучных регионов по прибытию должны были сдавать анализ и уходить на самоизоляцию. Мы экономику нашу раскрыли, многие субъекты России тоже это сделали. Возникает объективная необходимость по экономическим, каким-то деловым потребностям ездить в Москву и обратно. И мы не можем здесь уже ситуацию держать. Поэтому норму, которая касается обязательной самоизоляции всех прибывающих к нам из Москвы, Московской области и других регионов мы с сегодняшнего дня отменяем.
При этом, по словам главы региона, все необходимые контрольные мероприятия, которые организованы в аэропорту и на ж/д вокзале остаются. Это, в частности, проверка температуры и другие необходимые обследования.
— Режим повышенной готовности мы сохраняем, — добавил Радий Хабиров.
Напомним, общее количество больных COVID-19 c начала пандемии в республике достигло 3337 человек, прирост за последние сутки составил 77 случаев.