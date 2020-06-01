В Башкирии изменят ряд правил продажи алкоголя

По его словам, в ближайшее время будет введен ряд новаторских решений в законодательство, регулирующее продажу алкоголя в Башкирии. В частности, госкомитет по торговле и защите прав предпринимателей дополнительные ограничения времени и условий продажи алкоголя в розницу теперь будет устанавливать сам.

Толкачев пояснил, что изменения коснутся только розничной продажи алкоголя в магазинах и на общепите правила никак не скажутся. С его слов, в какой-то степени новые правила предполагают гибкость и мягкость в регулировании.

– Если, например, в каком-то районе проходит местный праздник и принимается решение о неуместности продажи алкоголя в этот день, то соответствующий запрет будет вводиться только в этом районе, – отметил он.

Также, по его словам, запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00 утратит свою силу, неизменным останется только федеральный запрет продажи с 23:00 до 8:00, но госкомитет может установить дополнительные ограничения на всей территории региона или в отдельных муниципалитетах.