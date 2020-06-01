В Башкирии хотят открыть купальный сезон 10 июня

По информации пресс-службы ведомства, ранее открытие пляжей происходило с 1 июня, но как и в случае с работой городских фонтанов, дату перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что фонтаны уже открыты сегодня, хотя их планировали открыть еще в мае.

Что касается пляжей, то их на территории города всего будет девять: зона отдыха «Карьерное» в Демском районе, «Гольфстрим» и «Райский берег» в Калининском районе на Теплом озере в «Песчаный» на реке Уфа, в Кировском районе откроется традиционно «Солнечный», в Ленинском районе пляжи будут около стадиона «Водник», а также «Ак Яр», в Октябрьском районе заработает «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» на реке Уфе.