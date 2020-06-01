В Башкирии хотят открыть купальный сезон 10 июня
В управлении по гражданской защите в Уфе сообщили, что в Башкирии намерены открыть пляжи уже с 10 июня.
По информации пресс-службы ведомства, ранее открытие пляжей происходило с 1 июня, но как и в случае с работой городских фонтанов, дату перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что фонтаны уже открыты сегодня, хотя их планировали открыть еще в мае.
Что касается пляжей, то их на территории города всего будет девять: зона отдыха «Карьерное» в Демском районе, «Гольфстрим» и «Райский берег» в Калининском районе на Теплом озере в «Песчаный» на реке Уфа, в Кировском районе откроется традиционно «Солнечный», в Ленинском районе пляжи будут около стадиона «Водник», а также «Ак Яр», в Октябрьском районе заработает «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» на реке Уфе.
Тему открытия пляжей подняли также и на оперативном совещании. Высказался глава Башкирии Радий Хабиров, попросив всех подготовиться к купальному сезону. Он выразил опасение, что в связи с коронавирусом есть риск того, что в одном месте будут скапливаться и заражаться много людей, но в то же время закрытые официальные пляжи приведут к тому, что люди пойдут на дикие, где будут тонуть и теряться.