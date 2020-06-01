В Башкирии для любителей кальянов предусмотрено теперь наказание

На оперативном совещании правительства гнев руководителя региона обрушился на компании людей, которые собираются и курят кальян в общественных местах. Радий Хабиров возмутился, что несмотря на то, что кальянные запрещены из-за угрозы распространения коронавируса, молодежь собирается компаниями на набережных и в парках, чтобы покурить там кальян.

Тем самым, они по мнению Хабирова, подвергают риску свое здоровье и самочувствие окружающих. Кроме того, такие компании часто ведут себя очень шумно и агрессивно, что мешает местным жителям. Таких жалоб, по информации главы, стало поступать все больше и больше.

- Я требую обратить на это особое внимание и рассмотреть особые меры наказания для тех, кто это закон не соблюдает, – заявил Радий Хабиров.

Он предложил депутатам парламента внести нормы наказания за потребление кальяна в общественных местах и подчеркнул, что готов поддержать.