В Башкирии чиновница прокомментировала свое возмущение отказом работать за 18 тысяч

Министр сообщила, что в ведомстве всячески пытаются помочь людям, потерявшим работу, и понимает, что 18 тысяч рублей – не предел мечтаний, но в то же время, по ее словам, большая зарплата складывается не сразу, а «со временем с учетом опыта и результатов».

– Средняя зарплата в службе сложилась 24,5 тысячи за 2019 год. Все мы в начале своей трудовой жизни работали и за меньшие деньги. К сожалению, у нас нет возможности предлагать всем высокую зарплату, да и вся система труда, занятости и соцзащиты, в целом, не может похвалиться большими зарплатами. А ведь мы сейчас в прямом смысле оказались на передовой, – отметила Ленара Иванова.

По ее словам, обращение было записано в расчете на тех людей, которых в условиях безработицы выручит эта работа. Она также предложила высказать идеи по улучшение социальной сферы. «Я всегда готова к диалогу», – отметила Иванова.

Напомним, вице-премьер и министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.

Стоит отметить, что пост Ивановой не встретил одобрения у подписчиков, многие посчитали, что девушка поступила разумно, отказавшись от работы с минимальной зарплатой и без возможности заработка.