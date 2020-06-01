В Башкирии более 30 населенных пунктов остались без электричества
Сегодня, 11:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Шквалистый ветер в региона 31 мая оставил без электричества населенные пункты. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях.
В МЧС по Башкирии сообщили, что по республике прошелся сильный ураган. Стихия обрушилась на регион 31 мая.Сообщение заместителя начальница Центра управления в кризисных ситуациях Ильгиза Фаррахова передает ГТРК-Башкортостан.
Известно, что в результате неблагоприятной погоды в виде шквалистого ветра и грозы 31 мая повредились линии электропередач в двух районах республики. Без электричества в результате остались тысячи человек в 31-м населенном пункте. 22 человек в Бакалинском и 9 в Шаранском районах.
Напомним, что 31 мая с 20:00 и до 20:00 1 июня в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение. Сообщения об этом поступили на мобильные телефоны от имени МЧС. Обещали дожди, грозы, град и шквалистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.
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