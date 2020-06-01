В Башкирии более 30 населенных пунктов остались без электричества

В МЧС по Башкирии сообщили, что по республике прошелся сильный ураган. Стихия обрушилась на регион 31 мая.Сообщение заместителя начальница Центра управления в кризисных ситуациях Ильгиза Фаррахова передает ГТРК-Башкортостан.

Известно, что в результате неблагоприятной погоды в виде шквалистого ветра и грозы 31 мая повредились линии электропередач в двух районах республики. Без электричества в результате остались тысячи человек в 31-м населенном пункте. 22 человек в Бакалинском и 9 в Шаранском районах.