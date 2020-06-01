Ущерб от града в Башкирии оценивается в 20 млн рублей
Ущерб в десятки миллионов рублей град нанес только в Буздякском районе. Об этом сообщил на оперативном совещании глава комитета по ЧС Фарит Гумеров.
По его словам, сильнее всего пострадали сельскохозяйственных посевов. Разыгравшаяся стихия в виде града и ветра нанесли ущерб в нескольких районах республики.
Всего, по его словам, 31 мая, когда и в Башкирии разбушевалась непогода, в систему поступило 215 сообщений, в которых сообщали также и о повреждении кровель и крыш в жилых домах, школах, детских лагерях и сельхозпредприятий в Буздякском, Кушнаренковском, Шаранском и Чекмагушевском районах.
Ранее Медиакорсеть уже писала со ссылкой на МЧС по Башкирии, что из-за града также пострадало и электроснабжение. В результате тысячи человек из 31 района остались без света. Штормовое предупреждение было дано с расчетом и на 1 июня, так что до сегодняшнего вечера лучше всего соблюдать меры предосторожности.