Ущерб от града в Башкирии оценивается в 20 млн рублей

По его словам, сильнее всего пострадали сельскохозяйственных посевов. Разыгравшаяся стихия в виде града и ветра нанесли ущерб в нескольких районах республики.

Всего, по его словам, 31 мая, когда и в Башкирии разбушевалась непогода, в систему поступило 215 сообщений, в которых сообщали также и о повреждении кровель и крыш в жилых домах, школах, детских лагерях и сельхозпредприятий в Буздякском, Кушнаренковском, Шаранском и Чекмагушевском районах.