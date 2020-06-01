Школьникам - планшеты, родителям – пособия. «Единая Россия» о поддержке детей

«От того, как строится деятельность по поддержке детей, какие условия мы формируем для их развития и воспитания, зависит развитие нашей страны. По этой причине «Единая Россия» уделяет данному вопросу повышенное внимание - и относительно законотворческой деятельности, и при исполнении партийных проектов. Тут требуется комплексный подход - не только решение текущих вопросов, но также меры, нацеленные на будущее», - пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«За месячный период 250 тысяч планшетов и ноутбуков направлены в регионы. В первую очередь их получили учащиеся 9 и 11 классов, поскольку у них экзамены, ЕГЭ в конце июня. Акция будет продолжаться все лето, чтобы компьютер скрасил нахождение дома и помог повторить учебные материалы перед новым учебным годом или поступлением в вуз», - пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Кроме этого, в некоторых регионах страны будут открыты летние онлайн-лагеря для учащихся школ. С 1 июня они начнут работать при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей.

В цифру ушли другие направления работы партии. «В 2020 году нами была запущена работа семейных приемных, проведена неделя тематических онлайн-приемов. К нам за поддержкой обратилось свыше 20 тысяч человек. За период данной работы определены и решены случаи отказов в выдаче пособий по причине отсутствия регистрации по месту фактического пребывания людей», - рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

А ранее президент России Владимир Путин предложил несколько важных мер, направленных на поддержку семей с детьми. Чтобы они начали работать как можно раньше, «Единая Россия» совместно с российским правительством создала правовой механизм. Это затронуло ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей со среднедушевым доходом ниже уровня прожиточного минимума. Также Госдума поддержала поправки «Единой России» по поводу повышения в два раза (с 3375 до 6750 рублей) минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Еще приняли закон, повышающий максимальный размер пособия для оставшихся без работы во время декретного отпуска с 6000 рублей до 13504 рублей, сообщает сайт ER.ru.

По причине пандемии коронавируса множество семей попало в трудное финансовое положение. Поэтому задача была сделать так, чтобы единовременные выплаты в размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте 3-16 лет, начисляемые с 1 июня, нельзя было списать за задолженности. Госдума выступила за принятие разработанной «Единой Россией» нормы.

«Башкортостан – регион с самым большим количеством многодетных семей в Приволжском округе. За 2019 год родилось 41,7 тысячи детей, на фоне снижения общей рождаемости, у нас растет число детей, рождённых четвертыми и последующими. Сейчас в регионе насчитывается более 900 тысяч детей, свыше 10 млрд рублей бюджета республики направляется на поддержку детства. Всего в республике семьи получают более 30 видов различной поддержки и не только материальной.

Особе внимание «Единая Россия» уделила семьям с детьми в период пандемии: помогли обеспечить техникой для организации дистанционного обучения, 79 тысяч малоимущих семей получили продуктовые наборы в рамках проекта «Продукты Башкортостана. С заботой о вас», наши волонтеры также помогали доставить лекарства.