«Ребенок еще один»: глава Башкирии анонсировал появление нового предприятия
Сегодня, 18:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова
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Радий Хабиров в социальных сетях сообщил, что завод открылся в Благовещенске.
По его словам, в городе открыто производство игровых площадок, воркаутов, малых архитектурных форм и детских площадок. Речь идет о новом заводе "PROспект".
– Не побоюсь даже такого сравнения - для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, – прокомментировал глава региона.
По словам руководителя региона, с момента подписания договора прошло 2,5 месяца, а на месте работают более 80 человек, планируется, что в первой очереди будут работать еще 70 человек, во второй очередь наберут еще 100 человек.
Хабиров уверен, что продукция предприятия точно востребована, поэтому выделяемые республикой деньги, как он выразился, будут работать дважды.
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