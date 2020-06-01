«Ребенок еще один»: глава Башкирии анонсировал появление нового предприятия

По его словам, в городе открыто производство игровых площадок, воркаутов, малых архитектурных форм и детских площадок. Речь идет о новом заводе "PROспект".

– Не побоюсь даже такого сравнения - для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, – прокомментировал глава региона.

По словам руководителя региона, с момента подписания договора прошло 2,5 месяца, а на месте работают более 80 человек, планируется, что в первой очереди будут работать еще 70 человек, во второй очередь наберут еще 100 человек.