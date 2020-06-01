Радий Хабиров выразил недовольство названием новой остановки в Уфе
Глава Башкирии на оперативном совещании заявил, что с названием «Инфекционная больница» явно поторопились.
Радий Хабиров сообщил, что в республике после опыта строительства госпиталя для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 теперь намерены тиражировать опыт быстровозводимых зданий на другие объекты медицинской отрасли.
По словам главы, к такому выводу он пришел в разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Хабиров отметил, что в России сейчас начали модернизировать первичное звено здравоохранения, в Башкирии также начнут над этим работу.
- После этого у нас пойдут серьёзные бюджетные вливания в части строительства сельских амбулаторий, небольших поликлиник в маленьких городах, и ФАПов в сельской местности, – заявил он.
К настоящему моменты самый яркий и пока единственный пример – инфекционный госпиталь в Уфимском районе Башкирии (филиал ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"). Хабиров этим объектом остался доволен, но отметил, что с названием остановки «Инфекционная больница», которая появится недалеко от учреждения, поторопились. Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров ответил, что название пока не окончательное, для выбора есть две недели, в течение которых планируют завершить работы.