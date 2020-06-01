Радий Хабиров выразил недовольство названием новой остановки в Уфе

Радий Хабиров сообщил, что в республике после опыта строительства госпиталя для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 теперь намерены тиражировать опыт быстровозводимых зданий на другие объекты медицинской отрасли.

По словам главы, к такому выводу он пришел в разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Хабиров отметил, что в России сейчас начали модернизировать первичное звено здравоохранения, в Башкирии также начнут над этим работу.

- После этого у нас пойдут серьёзные бюджетные вливания в части строительства сельских амбулаторий, небольших поликлиник в маленьких городах, и ФАПов в сельской местности, – заявил он.