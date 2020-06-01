Путин отметил важность укрепления семейных ценностей

Лидер России поздравил сограждан с Международным днем защиты детей. Он отметил, что в нашей стране укрепление семейных ценностей и воспитание детей — это национальные приоритеты.
«Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью», — заявил Владимир Путин.
Президент положительно оценил работу Российского детского фонда, особенно его благотворительные, культурные и просветительские проекты, помогающие развивать детские таланты.
Также Владимир Путин отметил, что 1 июня все внимание общества необходимо акцентировать на проблемах в сфере защиты интересов и прав несовершеннолетних. Особенно в таких важных сферах, как образование и здравоохранение.
Из-за пандемии и связанных с ней карантинных мероприятий в столице не пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные детскому празднику. Президент сообщил, что торжества пройдут позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка, пишут «Новые известия».
«Уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и, как только это станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице», — подчеркнул глава государства.