Путин отметил важность укрепления семейных ценностей

«Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью», — заявил Владимир Путин.

Президент положительно оценил работу Российского детского фонда, особенно его благотворительные, культурные и просветительские проекты, помогающие развивать детские таланты.

Также Владимир Путин отметил, что 1 июня все внимание общества необходимо акцентировать на проблемах в сфере защиты интересов и прав несовершеннолетних. Особенно в таких важных сферах, как образование и здравоохранение.

Из-за пандемии и связанных с ней карантинных мероприятий в столице не пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные детскому празднику. Президент сообщил, что торжества пройдут позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка, пишут «Новые известия».